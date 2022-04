Задържаха заподозрения за стрелбата в метрото в Ню Йорк, съобщава NBC News. 62-годишният Франк Джеймс беше заловен ден, след като откри огън във вагон на подземната железница в Голямата ябълка и рани десетки. CNN съобщи, че той е бил забелязан от двама полицаи на улица в Манхатън и задържан

