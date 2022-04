Експлозия в истанбулския квартал "Бейоглу" наложи евакуацията на обитателите на четири жилищни сгради в близост, съобщават турски медии. Причина за това е гъстият дим в района на взрива, който е станал на място с подземни високоволтови кабели, съобщи турската телевизия ТГРТ.

Според данни на телевизионния канал "Хабертюрк" към 8.30 ч. са се възпламенили кабели под земята, което е предизвикало взрив. Това предизвикало паника сред местните жители. Граждани са алармирали полицията и пожарната служба, чиито екипи са били изпратени на мястото.

