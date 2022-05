В западния украински град Лвов е имало експлозии. Това обяви кметът на града Андрий Садовий, цитиран от Би Би Си.



Малко преди 20.30 ч. местно време в центъра на града са чути най-малко четири отделни експлозии, пише Sky News.

Градоначалникът е призовал хората да останат в бомбоубежищата.

❗️❗️Explosions in Lviv.

Please stay in the bomb shelters!❗️❗️