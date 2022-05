Международното летище в столицата на Кувейт преустанови временно работата си заради облаците прах, които навлизат в страната от съседен Ирак. Това съобщи телевизионният канал Al Arabiya, като се позова на Главната дирекция за гражданска защита на емирството, предаде БГНЕС.

Currently in Kuwait. It’s my 1st time seeing this sand storm that looks kinda orange in color. 😳 The news said that the entire ME is experiencing this. So, let’s all be safe my Aroha friends from MEast. pic.twitter.com/74FP2cSsGm