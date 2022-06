Много скоро след широко отразения процес срещу бившата му съпруга Амбър Хърд, актьорът Джони Деп ще издаде албум с английския рокаджия Джеф Бек на 15 юли, се казва в изявление, публикувано днес, предаде БГНЕС.

В изявлението на Деп и Бек се казва, че записът с 13 песни, озаглавен "18", се състои предимно от кавъри, като в него ще бъде включена музика на изпълнители като „Beach Boys“, Марвин Гей и „Velvet Underground“. Но той ще включва и две песни, написани от 59-годишния Деп: "This is a Song for Miss Hedy Lamarr" и "Sad Motherfuckin' Parade".

Роди се звезда: Холивудският „пират” Джони Деп на 59 (ГАЛЕРИЯ)

Дуетът се запознава през 2016 г., сближавайки се "покрай колите и китарите", преди 77-годишният Бек да каже, че е започнал да оценява "сериозните умения на Деп да пише песни и музикалния му слух".

Двамата започват да работят по албума през 2019 г.

"Когато Джони и аз започнахме да свирим заедно, това наистина разпали младежкия ни дух и творчество", каза Бек. "Шегувахме се, че отново се чувстваме на 18 години, така че това просто стана и заглавие на албума".

Джони Деп спечели делото срещу Амбър Хърд

Джони Деп с нова любов? (ВИДЕО+СНИМКИ)

Това далеч не е първият набег на Деп в музиката: актьорът повече от десетилетие записва и прави турнета с „Hollywood Vampires“ - супергрупа, която основава заедно с Алис Купър и Джо Пери.

"За мен е изключителна чест да свиря и пиша музика с Джеф, едно истинско величие и човек, когото сега имам привилегията да наричам свой брат", казва Деп в изявление.

В момента Бек е на турне в Европа, на което Деп е специален гост.

Джони Деп изненадващо се включи в рок концерт в Англия (ВИДЕО+СНИМКИ)

Миналата седмица Деп спечели 8 млн. долара по дело за клевета срещу бившата си партньорка Амбър Хърд, на която бяха присъдени 2 млн. долара. Съдебното жури установи, че 36-годишната Хърд е оклеветила Деп, описвайки се като "обществена фигура, представляваща домашното насилие" в статия, публикувана през 2018 г. във вестник „Вашингтон пост“, въпреки че не е посочила актьора по име. Деп твърди, че е претърпял вреди върху репутацията си след публикуването на статията. Хърд получи обезщетение в размер на 2 млн. долара, тъй като журито установи, че един от адвокатите на Деп я е оклеветил.

Амбър Хърд призна в съда, че е лъгала под клетва

Бомбастичният шестседмичен съдебен процес привлече широко внимание не на последно място защото беше предаван по телевизията на живо, а в социалните медии се появиха клипове, Хърд стана мишена на онлайн злоба и подигравки.