Актриса Мери Мара, известна с ролите си в сериалите „Спешно отделение“, „Престъпни намерения“, „Декстър“ и „Рей Донован“, почина при трагичен инцидент в Ню Йорк, съобщава БТА.

Mary Mara, an actress known for roles on "ER" and "Ray Donavan," has died, her manager, Craig Dorfman, said in a statement to CNN. She was 61. https://t.co/3qTC5PLtuS