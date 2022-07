На извънреден брифинг 22-кратният носител на титли от Големия шлем – Рафаел Надал, обяви официално, че слага край на участието си на "Уимбълдън". Причина за решението му е контузия в областта на корема, която се случи по време на срещата му с Тейлър Фритц в четвъртфиналната фаза от надпреварата, пише Gong.bg .

We're sad to see it end this way, @RafaelNadal



Thank you for another year of unforgettable moments at The Championships#Wimbledon pic.twitter.com/XadiEVxaWF