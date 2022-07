Масова стрелба вдигна на крак полицията в канадското градче Лангли в провинция Британска Колумбия. По информация на властите в центъра на населеното място в понеделник сутрин са открити няколко тела с прострелни рани. Стрелецът се издирва.

Издадено е предупреждение към жителите да избягват района на трагедията. По информация на местни медии жертвите на стрелбата са бездомни хора, като убийството им по всяка вероятност е било целенасочено, съобщава вестник "Дейли мейл".

Do NOT assume it is over. Continue to stay indoors. Stay safe.

Multiple scenes. Shooting. Langley , British Columbia pic.twitter.com/uz9uXxQA3R