Земетресение с магнитуд 6,8 разлюля Мексико в четвъртък, броени дни след като при друго земетресение в латиноамериканската страна загинаха двама души и стотици сгради бяха повредени, предаде Ройтерс.

Земетресението е усетено в столицата. Местните жители излязоха от домовете си, след като се задейства предупредителната сигнализация.

BREAKING: An earthquake with a preliminary magnitude of 6.8 has caused buildings to sway in Mexico’s capital. The earthquake struck just three days after a 7.6-magnitude earthquake shook western and central Mexico, killing two people. . https://t.co/OVEzZPmEip