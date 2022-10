Младият гросмайстор Ханс Нийман се оказа в центъра на мащабно разследване, уличаващо го в измама при повече от 100 партии шах, провели се онлайн. По-рано световният шампион Магнус Карлсен също отправи подобни обвинения към колегата си.

От Chess.com смятат, че вероятно Нийман е мамил много по-често, отколкото е признал. Оттам обаче не открили доказателства, че той е играл нечестно при партията си срещу Карлсен или в други партии, провели се очи в очи. Американецът признава, че е "хитрувал" в неофициални игри, когато е бил по-млад, но отрича да го е правил по време на официално състезание.

Пред Би Би Си 19-годишният младеж обвини Магнус Карлсен и Chess.com, че се опитват да съсипят кариерата му.

Скандалът започна по-рано този месец, след като Карлсен, смятан от мнозина за най-великия шахматист на всички времена, претърпя загуба от Нийман на турнира за „Купата на Синкфийлд”. Тогава норвежецът отправи завоалирани обвинения в измама срещу Нийман, преди да посочи притесненията си открито миналата седмица.

