Броят на жертвите на наводненията и свлачищата от събота в Лас Техериас, Северна Венецуела, се увеличи от 25 на 36 души, съобщи министърът на вътрешните работи Ремигио Себалос, цитиран от Франс прес.

Наводнения във Венецуела доведоха до смъртта на 22 души (ВИДЕО)

"За съжаление имаме 36 загинали за момента, както и 56 души, които се водят изчезнали", обяви Себалос във видео, разпространено в Туитър от неговото министерство. Предишните данни за броя на изчезналите бяха за 52 души.

Powerful hurricane tore through #Venezuela

Bad weather provoked floods and landslides, people were carried away by streams of water. As a result, 25 people were killed, more than 50 were missing.#flood #flooding #floods #flashflood pic.twitter.com/YOa2kN7cd8