На 67-годишна възраст почина обичаният американски актьор и комик Лесли Джордан, съобщава DarikNews.bg , позовавайки се на чуждестранни медии.

По непотвърдена информация, Джордан е шофирал в Холивуд в понеделник сутринта, когато се е блъснал с автомобила си в стената на сграда.

Leslie Jordan, an actor, writer and singer best known for his roles in “Will & Grace,” “American Horror Story” and “Hearts Afire,” has died. He was 67. https://t.co/hnDbzTRGzJ pic.twitter.com/T6jezhS0vw