120 души са загинали, а повече от 100 са ранени в масова блъсканица в Сеул. Корейски телевизии показаха как медицински екипи правят сърдечен масаж на хора, лежащи по улиците в центъра на града. Те са се задушили, след като огромно множество - вероятно над 100 хиляди души - се стекло в квартал с много ресторанти и барове, за да празнува Хелоуин.

За първи път от началото на пандемията от коронавирус празненствата бяха разрешени без ограничения. Това привлякло много посетители към квартала северно от река Хан, известен с активен нощен живот.

20 ppl in Itaewon, Seoul passed away and 80 ppl injured due to a lot of people assembled in Halloween.

I know Itaewon. I worked there 9 years ago. Itaewon is small and crowded place.

Since Govt lift restrictions, they went to Itaewon for the first time since 2019

