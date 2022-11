Изключително рядко копие на първото издание на Конституцията на Съединените щати ще бъде продадено на търг в Ню Йорк следващия месец, като аукционната къща Sotheby's очаква наддаването да достигне до 30 млн. долара.

Си Ен Ен съобщава, че копието датира преди 1787 г., когато се състои историческия Конституционен конвент, то е сред едва 13-те оригинални печатни издания, за които е известно, че са били съхранени, и едно от двете, които все още са в частни ръце, се казва в прессъобщение на аукционната къща от вторник.

