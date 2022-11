155 души загинаха във Филипините, а най-малко 129 са ранени по време на бурята “Налгае”. Повече от 4,23 милиона души бяха засегнати от стихията, която връхлетя Филипините. Според доклад, публикуван в събота от Националния съвет за управление на риска и бедствията, 155 души са загинали, предаде БГНЕС.

Агенцията съобщава, че 1,01 милиона разселени лица се намират в 1038 евакуационни центъра. Повече от 355 400 души са напуснали домовете си предварително. Най-малко 129 души са получили различни наранявания, а 34 са обявени за изчезнали. В 13 региона на страната са регистрирани 1,53 хил. инцидента, свързани с бедствия, включително наводнения и свлачища.

Бурята нанесе щети на 24 900 къщи и разруши повече от 3000 сгради. Щетите, нанесени на 671 инфраструктурни съоръжения, се оценяват на 4,17 милиарда песос (71,37 милиона долара). В резултат на природното бедствие са повредени 503 пътища и 119 моста. В 359 града е имало трайни прекъсвания на електроснабдяването, като в 252 то е било възстановено, в 38 общини има проблеми с комуникациите, а в 11 - с водоснабдяването. В 520 града е обявено бедствено положение.

