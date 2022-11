15 души загинаха при пожар в клуб-кафене в руския град Кострома, съобщават световни медии.

В резултат на пожара покривът на бара се срутил върху цялата площ от 3500 квадратни метра. Местният губернатор Сергей Ситников каза в канала си в Telegram, че петима души също са ранени.

По предварителни данни пожарът е възникнал след изстрелване на ловна ракета, в резултат на което се запалили декоративни елементи на тавана.

Полицията задържа един заподозрян - 23-годишният военнослужещ Станислав Йонин.

Не е ясна причината, довела до инцидента и смъртта на 15 души. Руските власти съобщиха, че са започнали разследване по случая.

