Пожар избухна в 35-етажна сграда в Дубай близо до емблематичния небостъргач Бурдж Халифа, предаде Асошиейтед прес. Засега не е ясно дали има пострадали хора. Докато екипът на АП стигне на мястото, пожарникари са успели да го потушат. Причините за пламъците засега не се съобщават.

A strong fire is raging in the center of Dubai in the Downtown area. Emaar's high-rise building is on fire. pic.twitter.com/1VmGUGv83M