Земетресение с магнитуд 5,6 на остров Ява в Индонезия разлюля днес за няколко секунди и столицата Джакарта, предаде Ройтерс, като се позова на индонезийската Агенция по метеорология, климатология и геофизика (BMKG). Съобщава се за най-малко 46 жертви и около 700 ранени.

Епицентърът е бил на сушата, близо до град Чианджур в провинция Западна Ява, на около 75 км югоизточно от Джакарта. Трусът е регистриран на дълбочина 10 км. Агенцията съобщи, че няма опасност от образуване на цунами.

My residence in South Central Jakarta, Indonesia felt the quake really intensely, guys!



I was informed that Cianjur in West Java was where the earthquake's epicenter was located.



We all descended to the first floor using the emergency stairs. pic.twitter.com/hZUJRKahHW