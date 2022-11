Тази сутрин на входа на Йерусалим избухна експлозия, при която бяха ранени най-малко 10 души, съобщи радиостанция Kan.

Състоянието на единия от ранените е критично, а на друг е в тежко, съобщи Kan. Както отбелязва радиостанцията, според предварителната информация е възможно да е било задействано взривно устройство, оставено в чанта на автобусна спирка.

#BREAKING: 7 injured in an explosion at a bus station in Jerusalem; some of them in serious condition pic.twitter.com/wWI1XDnDJc — Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 23, 2022

Според израелското армейско радио Halei IDF експлозията е избухнала в скутер, паркиран близо до автобусна спирка. Скоро след това е съобщено за още една експлозия на кръстовището Рамот в Йерусалим, при която няма жертви, посочва радиостанцията. Причините за двете експлозии се разследват, отбелязва Halei IDF.

Jerusalem bus station explosion (probably by bomb) injuries 8 - 10 people pic.twitter.com/imTUofDdhk — Malcolm FleX (@Malcolm_fleX48) November 23, 2022

Breaking: "The number of Israeli settlers injured in the explosion in occupied Jerusalem has risen to 18, including 2 seriously," according to Israeli daily Yedioth Ahronoth. pic.twitter.com/Qz64y591aQ — Quds News Network (@QudsNen) November 23, 2022

🇮🇱 Explosion at a bus stop in Jerusalem



Seven people were injured, two in serious condition, according to emergency services. pic.twitter.com/XAEQdrk0VL — SA911 (@JustdoitZee) November 23, 2022

Вестник „The Jerusalem Post” отбелязва, че полицията разглежда няколко версии за инцидента, включително терористична атака.