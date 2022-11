Французойката Стефани Фрапар ще стане първата жена, която ще ръководи мач на световно първенство по футбол за мъже, стана ясно от обявените от ФИФА наряди за предстоящите мачове от Мондиала в Катар.

Фрапар ще бъде начело на срещата между отборите на Германия и Коста Рика от третия кръг на група "Е". Мачът е в четвъртък, 1 декември, от 21:00 часа българско време в Ал Хор.

