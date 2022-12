Списание People избра Матю Макконъхи, Мила Кунис, Дженифър Хъдсън и Куинта Брансън за "Хора на годината" за "Хора на годината" за 2022 г. на сп. "Пийпъл".

Американското издание обяви годишната си класация в сряда. Главният редактор Уенди Ногъл обясни, че тазгодишните лауреати са избрани за усилията си да помагат на другите хора.

