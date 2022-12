Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна в САЩ. Това е първият път, в който той напуска границите на Украйна от 24 февруари насам, когато започна руската инвазия.

Белият дом потвърди, че Зеленски ще разговаря с американския държавен глава Джо Байдън.

Междувременно Русия обяви, че обмисля 30% увеличение на въоръжените си сили до 1 милион и половина души.

I hope you’re having a good flight, Volodymyr. I’m thrilled to have you here. Much to discuss. https://t.co/SsRdsAnSDb