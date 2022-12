Световни лидери изразиха почитта си към починалия днес почетен папа Бенедикт XVI.

„Бенедикт Шестнадесети беше великан на вярата и разума и голям човек, когото историята няма да забрави”. Това заяви днес италианската министър-председателка Джорджа Мелони, цитирана от Франс прес.

"Като "германски" папа Бенедикт XVI беше за мнозина, и не само в тази страна, специален църковен водач", заяви германският канцлер Олаф Шолц в профила си в Twitter и го нарече "борбена личност" и "интелигентен богослов".

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола също написа прощално съобщение в Twitter:

“Be afraid neither of the world, nor of the future, nor of your weakness.” Saddened to learn of the demise of His Holiness Pope Emeritus Benedict XVI. Europe mourns him. May he rest in peace 🇪🇺🇻🇦 pic.twitter.com/UJQYxpaXJW

Френският президент Еманюел Макрон също почете паметта на "Негово Светейшество Бенедикт Шестнадесети, който работи с душа и ум за един по-братски свят".

Според британския премиер Риши Сунак визитата на папата през 2010 г. в Обединеното кралство е била исторически момент както за католиците, така и за тези, които не изповядват католицизма.

I am saddened to learn of the death of Pope Emeritus Benedict XVI.



He was a great theologian whose UK visit in 2010 was an historic moment for both Catholics and non-Catholics throughout our country.



My thoughts are with Catholic people in the UK and around the world today.