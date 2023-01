Най-малко 17 души загинаха, а двама все още са в неизвестност от наводнения във Филипините. Както се отбелязва в доклада на Националния съвет за превенция на рисковете и премахване на природни бедствия, цитиран от медиите, лошото време е засегнало над 523 900 души в 13 региона на страната.

Според агенцията 71 400 разселени лица се намират в 123 евакуационни центъра. Най-малко 5890 души са напуснали домовете си предварително, седем граждани са получили различни наранявания. В 12 региона са регистрирани 730 инцидента, свързани с бедствия, включително наводнения и свлачища.

The recent weather disturbances that triggered floods and landslides in various parts of the Philippines left 17 people dead and affected half a million people, the Office of Civil Defense reported Friday. https://t.co/Y599niO77N — The Philippine Star (@PhilippineStar) January 13, 2023

Стихията нанесе щети на 530 къщи за 2,4 милиона песо ($43 600). Щетите на 137 инфраструктурни съоръжения се оценяват на 165,7 милиона песо ($3 милиона), на селското стопанство - 278,3 милиона песо ($5,05 милиона долара).

Torrential rains and widespread flooding destroys properties and cause two deaths as thousands of homes are submerged in #flood waters in central parts of the #Philippines.https://t.co/qCMeKTGdBE — UCA News (@UCANews) January 13, 2023

Наводненията повредиха 158 пътища и 42 моста и засегнаха 24 морски пристанища. Прекъсвания на електрозахранването са регистрирани в 40 града, но в 27 то вече е възстановено, в пет общини има проблеми с водоподаването, в пет - с комуникациите.

Philippines:

Recent floods killed at least 10 people in the country due heavy rains and flooding

Flooding also affected around 106,000 families or 438,000 individualshttps://t.co/ZTkacoMGIu — Doomer Girl News🐀 (@SaraHor76174949) January 12, 2023

В 488 града и 110 общини са преустановени съответно учебните занятия в учебните заведения и работата в предприятията. Бедствено положение е въведено в пет населени места.