Шестима души бяха застреляни в Калифорния. Сред жертвите са 17-годишна майка и шестмесечното й бебе, съобщава "Ройтерс".

Шерифът на окръг Тулери Майк Будро свърза "ужасяващото масово убийство" с уреждане на сметки между престъпни банди, занимаващи се с наркотрафик.

"Ние смятаме, че това е изпращане на послание", каза шериф Будро.

По случая има двама заподозрени, които все още са на свобода.

