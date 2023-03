Връчват най-престижните награди във филмовата индустрия - „Оскарите”.

Анимационен филм: "Пинокио" на Гийермо дел Торо.

The first Oscar of the night goes to @pinocchiomovie for Best Animated Feature #Oscars95 pic.twitter.com/KxO3OSiWlH — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

Актьор в поддържаща роля: Ки Хи Куан за „Всичко навсякъде наведнъж”.

Congratulations to Ke Huy Quan on winning Best Supporting Actor! @allatoncemovie #Oscars95 pic.twitter.com/VEI3I0bZDh — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

„Благодаря Ви! Майка ми е на 84 години и гледа. Мамо, току-що спечелих „Оскар”. Моето пътуване тръгна от една лодка. Прекарах година в лагер за бежанци и в крайна сметка се оказах на най-голямата сцена в Холивуд. Казват, че такива истории се случват само в киното. Аз не мога да повярвам, че това ми се случи. Това е американската мечта! Благодаря Ви толкова много! Благодаря на Академията! Благодаря на майка ми, на брат ми! Дължа всичко на любовта на живота ми - на моята съпруга. Трябва да вярвате в мечтите”, заяви развълнувано Куан.

Актриса в поддържаща роля: Джейми Лий Къртис за „Всичко навсякъде наведнъж”.

You never forget your first. Congratulations to @jamieleecurtis for winning the Oscar for Best Supporting Actress! #Oscars95 pic.twitter.com/hHdUTNhTQW — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

„Всички, които направихме този филм, ние спечелихме този „Оскар”. Моят екип-мечта, моят агент, току-що спечелихме „Оскар”. Семейството ми - прекрасният ми съпруг, дъщерите ни. Моята сестра - „Оскар” спечелихме, сестра ми. Всички хора, които подкрепят киното. Хиляди, хиляди! Току-що спечелихме „Оскар”, заедно”. Мама и татко също са номинирани за „Оскари” в различни категории. Спечелих „Оскар!”, каза Къртис.

Документален филм: "Навални"

Congratulations to 'Navalny,' this year's Best Documentary Feature Film! #Oscars95 pic.twitter.com/xOp8ujCa4k — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

Най-добър игрален късометражен филм: An Irish Goodbye

'An Irish Goodbye' is taking home the Oscar for Best Live Action Short Film! #Oscars95 pic.twitter.com/hXZrfyCbq4 — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

Операторско майсторство: "На Западния фронт нищо ново"

The Oscar for Best Cinematography goes to James Friend for his work on 'All Quiet on the Western Front' @allquietmovie #Oscars95 pic.twitter.com/YvM6bbVWXi — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

