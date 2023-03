Два хеликоптера "Блекхоук" от състава на 101-ва въздушнодесантна дивизия на САЩ са се разбили по време на тренировъчна мисия в окръг Триг, щата Кентъки, около 22:00 ч. в сряда, информира CNN, позовавайки се на изявление от Форт Кембъл.

Броят на загиналите се изяснява, казва говорител.

Губернаторът на Кентъки Анди Бешиър заяви в публикация в "Tуитър", че е получил новината от Форт Кембъл за катастрофата, като посочва, че „се очакват смъртни случаи“, явно имайки предвид съдбата на екипажите на хеликоптерите.

🚨#BREAKING: Multiple fatalities after two US Army HH60 Blackhawk helicopters crashed



📌#TriggCounty | #Kentucky



Currently, Multiple authorities and other agencies are on the scene to the collision of Two U.S Army HH60 Blackhawk helicopters, which occurred during a routine… pic.twitter.com/zNHDTnKA4x