Поне две торнада удариха американския щат Арканзас късно снощи, съобщи местният филиал на телевизия CBS. Най-малко 600 души са били тежко засегнати. Местни служби съобщават за най-малко три жертви. Повече от 50 души в окръг Пуласки са били хоспитализирани, заяви пред медиите говорител на окръжната агенция за управление на извънредни ситуации.

BREAKING: A Little Rock, Arkansas medical center said it was operating at a mass casualty level after a tornado struck — reducing rooftops to splinters, toppling vehicles and tossing debris on roadways. https://t.co/lo7xGQkdXz pic.twitter.com/B4BnMkmkpa