Публична изява на Далай Лама скандализира социалните мрежи, предаде АФП.

На вече набралото огромна популярност видео се вижда как 87-годишният Далай Лама целува момче, което се навежда, за да му отдаде почит. След това будисткият монах изплезва езика си и моли детето да го смуче. "Можеш ли да ми смучеш езика?", се чува как той пита момчето във видеото.

Видеото е от събитие в МакЛеод Гандж, предградие на град Дхарамсала в Северна Индия, на 28 февруари.

This sick, disturbing video of the Dalai Lama making a child suck his tongue emerged months ago, but it has only just now made waves on social media—prompting the “holy” man to issue an apology. Why wasn’t it a problem for him before it went viral?



pic.twitter.com/1nuicLi1AM