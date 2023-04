Най-малко петима души са убити при стрелба в Луисвил в щата Кентъки, съобщи полицията, цитирана от Би Би Си.

Шестима са откарани в болници, включително и един полицай.

От информацията става ясно, че стрелецът също е мъртъв.

