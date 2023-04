Властите съобщиха, че "ужасяваща" експлозия и пожар в млечна ферма в южния американски щат Тексас са причинили смъртта на около 18 000 глави добитък и са ранили един селскостопански работник, предаде АФП.

"Това е най-смъртоносният пожар в обор за добитък в историята на Тексас и разследването и почистването може да отнеме известно време", заяви в изявление комисарят по земеделието на Тексас Сид Милър.

Градушка с размерите на топки за голф удари Тексас (ВИДЕО)

Експлозията и пожарът обхванаха млечната ферма Southfork край град Димит в Тексаския пангендъл в понеделник вечерта.

US - Terrible tragedy as 18,000 dairy cows die in an explosion & fire at a farm in Texas. Because of faulty machinery 😳



What’s is even weirder is that only 1 human was inside a shed of 18,000 waiting to be milked? Just 1?



pic.twitter.com/3HfsEUU1TJ — Bernie's Tweets (@BernieSpofforth) April 13, 2023

Пожарникари и полицаи се втурнаха към мястото на инцидента и "установиха, че един човек е попаднал в капан вътре", съобщиха от шерифската служба на окръг Кастро във Facebook. Човекът е бил спасен и откаран в болница в Люббок, се казва в съобщението.

Explosion at South Fork Dairy Farm in Dimmitt Texas last night. The fire spread into the dairy cow holding pens, and an unknown amount of dairy cattle were killed by the fire and smoke. The cause of the fire is unknown.



Yet another incident affecting food supply. pic.twitter.com/1BkCoSjg7D — Truthseeker (@Xx17965797N) April 12, 2023

Причината за експлозията и пожара не е била изяснена веднага, каза Милър, който я определи като "ужасяващо събитие".

"Catastrophic": Thousands of cattle killed in Texas dairy farm fire https://t.co/IcfhqnYwk0 pic.twitter.com/PqHW24zerv — The Hill (@thehill) April 14, 2023

"След като узнаем причината и фактите около тази трагедия, ще се уверим, че обществеността е напълно информирана - за да може в бъдеще да се избягват подобни трагедии", каза той.