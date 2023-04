Разследването е започнало днес, след като пожар обхвана болница в китайската столица Пекин и уби 21 души, съобщиха държавните медии.

Екипите за спешна помощ са получили съобщение за пръв път малко преди 13:00 ч. (05:00 ч. по Гринуич), че в болницата "Пекин Чанфън" в столичния квартал Фънтай е избухнал пожар, съобщи управляваният от Комунистическата партия вестник "Пекин дейли".

A big fire took place in Beijing Changfeng Hospital earlier local time today, killed 21 ppl. In addition to the shocking number of casualties, more scary reality is zero clue of the fire was made to the press - videos, mentions, chat post, nothing. Not a press coverage existed 1) pic.twitter.com/NvBnSyp19Y — Vivian Wu (@vivianwubeijing) April 18, 2023

Пожарът е потушен около половин час по-късно, а спасителните дейности продължават още два часа, като дотогава 71 пациенти са евакуирани на друго място.

Във вторник потребители на социалните медии публикуваха видеоклипове, на които се вижда как хора седят върху външни климатици, а други, вкопчени във въжета, скачат от сградата.

At least 21 people died after a fire erupted in a Beijing hospital on Tuesday. Patients trapped inside were forced to balance on air-conditioning units, awaiting rescue, while at least one jumped to a roof below to escape the flames and smoke. https://t.co/0HbZOspOKi pic.twitter.com/lAkhREA1qO — The New York Times (@nytimes) April 18, 2023

Към сряда сутринта броят на загиналите е 29, съобщава вестникът.

Probe underway after Beijing hospital fire kills 21https://t.co/yKkXrV7OzD — NTV Kenya (@ntvkenya) April 19, 2023

Нямаше повече подробности за броя на пострадалите при пожара или за състоянието на жертвите.

Update: Death toll of the fire in Beijing’s Changfeng hospital reached 29, an official said https://t.co/VXRkcGDnfG https://t.co/MAs6P369of pic.twitter.com/TQ1T9aE11g — Global Times (@globaltimesnews) April 19, 2023