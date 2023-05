Автобус, превозващ ученици, се преобърна в Северозападна Турция. Най-малко трима души загинаха, сред тях - и две деца. 44-ма души са били ранени, съобщиха властите, цитирани от Анадолската агенция.

🇹🇷The bus with military overturned in Turkey. There are dead



The incident happened in the Turkish city of Balveren, it is also reported that 4 people were injuredhttps://t.co/4CBwxfi2hr pic.twitter.com/Ajp5xsVmc2