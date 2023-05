Въоръжен мъж е застрелял осем души и е ранил най-малко още седем пред оживен търговски център северно от Далас, предаде Ройтерс, като се позова на местната полиция.

Стрелецът, за когото властите твърдят, че е действал сам, е бил убит от полицай, след като открил огън пред търговски център в град Алън, Тексас, съобщи на пресконференция началникът на местната полиция.

Началникът на пожарната служба в Алън заяви, че неговите служители са откарали най-малко деветима с огнестрелни рани към болници в района, като двама от тях са починали, а трима са в критично състояние, други четирима са стабилни.

