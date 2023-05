Двама поклонници, участващи в ежегодното еврейско поклонение в известна тунизийска синагога, и двама служители на службите за сигурност бяха застреляни при нападение, извършено от полицейски служител, съобщи министерството на вътрешните, предаде АФП.

Четирима други посетители на синагогата "Гриба" на остров Джерба и още петима служители по сигурността са били ранени при нападението, след което нападателят също е бил убит, съобщи министерството.

В свое изявление тунизийското външно министерство идентифицира двамата убити поклонници като тунизиец на 30 години и френски гражданин на 42 години, но не съобщи имената им.

Според вътрешното министерство нападението е извършено, след като нападателят първо е застрелял свой колега и е взел мунициите му.

След това той отишъл в синагогата в Гриба - най-старата в Африка - докато стотици хора участвали в ежегодното поклонение, което приключвало във вторник вечерта.

⭕️ 2 Tunisian Jews were killed in an attack near a synagogue in Tunisia. A security guard in a building that belongs to the local navy murdered a security guard next to him & attacked Algariba Synagogue in Tunisia, where LaJ Baumer event was held with hundreds of Jews & Israelis. pic.twitter.com/Yuub4DN5mR