Шестнайсет годишно момиче е било убито, а петима от общо деветимата пострадали са настанени в болница с порезни рани след нападение в сиропиталище в полското село Томиславице, Лодзко воеводство, съобщи полската информационна агенция ПАП.

