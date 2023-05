Двама души са загинали при стрелба в завод на автомобилната компания "Мерцедес-Бенц" в Южна Германия, а един е тежко ранен, предава CNN.

"Има един убит човек и един сериозно ранен", написаха в Twitter от местната полиция и добавиха, че "вече няма опасност за служителите на завода".

Нападението е извършено в Завод 56 в град Зинделфинген, където се сглобяват луксозни автомобили.

От ръководството на "Мерцедес" потвърдиха, че в завода е станал инцидент и поддържат връзка с властите, но не дадоха повече информация.

"Опитваме се да изясним фактите. Безопасността на служителите е на първо място", казаха от фирмата.

През 2021 г. при стрелба в завод на фирмата за технологии "3М" в западногерманския град Хилден имаше един убит, а четирима души бяха ранени, припомня Ройтерс.

