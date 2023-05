Броят на ранените при земетресението в японската префектура Чиба близо до Токио в четвъртък вечерта се увеличи до осем души, съобщава телевизионният канал NHK.

Първоначално магнитудът беше определен като 5,4, но след това беше намален до 5,2. Огнището е било на дълбочина 40 километра. Максималната сила на ударите беше 5 точки по 7-степенната скала, приета в Япония. Нямаше опасност от цунами. В резултат на земетресението временно е прекъснато движението на влаковете, спрени са асансьорите в сградите. Първоначално беше съобщено за три жертви.

Most people in Tokyo were roused from their beds by earthquake alerts at 4:16AM today, but the Kabukicho entertainment district never sleeps. Here is some street footage of the moment the earthquake struck. pic.twitter.com/R2ElnkLDGI