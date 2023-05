Чарлийз Терон има нов романс, съобщава Daily Mail. Таблоидът е публикувал снимки, направени от папараци, докато 47-годишната актриса е била на среща с модела Алекс Димитриевич.

Слуховете за техния романс се появиха през януари тази година, като за връзката на двойката съобщиха вътрешни хора от DeuxMoi. Този път те бяха заснети на излизане от ресторант, държейки се за ръце. По-късно актрисата беше забелязана в компанията на неизвестен мъж.

so adorable! 🥹💛 charlize theron was seen alongside alex dimitrijevic on sunday leaving a restaurant in los feliz, california. pic.twitter.com/PqYiSQ6VdQ