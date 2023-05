Принц Хари и съпругата му Меган са били въвлечени в опасна гонка на пътя в САЩ. Новината съобщи техен говорител, цитиран от Би Би Си.

По информация на Ройтерс херцозите на Съсекс са били преследвани от агресивни папараци в Ню Йорк. Това станало, след като си тръгнали от церемонията на организацията за подкрепа на правата на жените „Фондация Мис“, на която Меган получи приза „Жена с визия“.

На снимки, появили се в социалните медии, се виждат Хари, Меган и майката на херцогинята Дория Рагланд, които си тръгват с такси от събитието.

"Колата била преследвана от агресивните папараци в продължение на два часа. В резултат от опасните маневри са причинени множество леки катастрофи, има няколко ранени пешеходци и двама пострадали полицаи", посочва в изявление говорителят на херцозите.

Очевидец разказа пред Си Ен Ен, че охраняващ екип от нюйоркската полиция е последвал Хари и Меган с друга кола и е трябвало да направят няколко резки маневри, за да успеят да се измъкнат от папараците.

Агресивните фотографи, които били на скутери и мотори, се наложило да карат по тротоара, за да не изпуснат колата от поглед.

