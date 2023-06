Шон Пен се среща с 43-годишната актриса Олга Коротяева. В момента двойката е на почивка в Италия. Папараци заснеха 62-годишния актьор и избраницата му, докато се разхождат в центъра на Рим, предаде БГНЕС.

Шон Пен и Олга Коротяева бяха забелязани за първи път заедно в края на май. Тогава те отидоха на среща в ресторант Nobu в Малибу. Не е известно кога и къде са се запознали. Вероятно това се е случило по време на посещението на Пен в Украйна, където той беше дошъл да подкрепи президента Володимир Зеленски. Коротяева се е снимала в поддържащи роли в телевизионния сериал Мата Хари и във филма "Госпожици". Последната ѝ филмова работа до момента е френският трилър "Взрив".

Sean Penn, 62, makes out with new girlfriend Olga Korotyayeva, 43, on Italian vacation https://t.co/hwVXSRR42M pic.twitter.com/VMG3wn1o9i