16 души са ранени, седем от тях са в критично състояние след взрив в Париж, съобщиха от местната полиция, цитирани от Sky News.

СНИМКИ ОТ МЯСТОТО НА ВЗРИВА ВИЖТЕ ТУК

Изцяло разрушена е сградата, където е избухнал взривът. Огънят е обхванал и околните постройки. Черен дим се стеле над мястото на експлозията.

По думите на френския вътрешен министърът Джералд Дарманин пожарът е избухнал на улица „Сен Жак” в пети район на Париж, близо до Люксембургската градина и университета Сорбона.

⚡️A powerful explosion occurred in #Paris. Details are not yet known pic.twitter.com/t6J7aQNJu1