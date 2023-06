Емблематичният пуловер на принцеса Даяна с бели и една черна овца на червен фон ще бъде предложен на търг в Ню Йорк от аукционна къща "Сотбис", съобщи Си Ен Ен.

Търгът "Модни икони" ще бъде организиран между 31 август - датата, на която през 1997 г. принцеса Даяна загина в автомобилна катастрофа в Париж, и 14 септември, предава БТА.

