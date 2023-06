На 89-годишна възраст почина една от легендите на Холивуд - актьорът Алън Аркин. Новината бе съобщена от синовете му Адам, Матю и Антъни, посочва "Дейли мейл".

Носителят на "Оскар" е починал в дома си в Карлсбад, Калифорния.

В изявление синовете на звездата посочват: "Нашият баща беше уникален и талантлив. Истинска природна сила - и като актьор, и като човек. Любящ съпруг, баща, дядо и прадядо, той беше безкрайно обичан и много ще ни липсва".

Alan Arkin has passed away at the age of 89. pic.twitter.com/w5dsWe63lq