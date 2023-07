Мадона е в процес на възстановяване след престоя си в интензивно отделение, предадоха световните агенции. Тя постъпи в болница след остра бактериална инфекция.

Американската суперзвезда, която е на 64 години, официално промени дати от турнето си.

"Благодаря за положителната енергия, молитвите и пожеланията за излекуване и кураж. Усетих вашата любов. В процес на възстановяване съм и изключително благодаря за всички благословии в живота ми", написа Мадона в профила си в Instagram.

Мадона е била приета в спешно отделение, отложи световното си турне

Madonna’s Celebration Tour is officially postponed.



“My focus now is my health,” she wrote on social media on Monday, her first statement since her manager said two weeks ago that the pop star had been admitted to a hospital with a bacterial infection. https://t.co/iwLWnCgwCE pic.twitter.com/72vsv5pRPu