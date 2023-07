Десетки хиляди хора бяха евакуирани в китайската столица Пекин заради тайфуна Доксури, който връхлетя страната в края на миналата седмица, предаде Ройтерс.

В града паднаха рекордно количество валежи, а редица полети бяха анулирани.

Record-setting torrential rain in Beijing! Over 500 mm of rainfall in 24 hours! The weather station data has been interrupted, and the rainstorm is still going on! pic.twitter.com/DsSSogcM0D