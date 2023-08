Космическият телескоп „Джеймс Уеб” засне мъглявината Пръстен с невиждани досега детайли, съобщи сайтът на Европейската космическа агенция (ЕКА).

Мъглявината е образувана от звезда, изхвърляща външните си слоеве. Обектът е познат и като M57 и NGC 6720 и се намира сравнително близо до Земята - на около 2500 светлинни години разстояние.

There’s just one Ring Nebula to rule them all. Now Webb has turned its eye on this popular target, revealing the complexity of its structure in unprecedented detail — and the possibility that the dying star at its center has a companion: https://t.co/wfcaLkQNAe pic.twitter.com/aA3pMDQArY