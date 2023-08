"Айнтрахт" (Франкфурт) изрази дълбоката си съпричастност към близките на загиналите привърженици на "Левски" в пътния инцидент, който се случи вечерта след двубоя между двата отбора на Националния стадион „Васил Левски“.

Носителят на Лига Европа за 2022 г. публикува и съобщение на български, което гласи: „Ние изказваме дълбоката си съпричастност към близките и клуба. Бъдете силни“.

Tragisches Ereignis in Sofia: Am gestrigen Abend verloren vier Levski-Anhänger auf dem Nachhauseweg, in einem schweren Verkehrsunfall, ihr Leben.



Wir drücken ihren Angehörigen und PFC Levski Sofia unser tiefstes Mitgefühl aus und wünschen ihnen viel Kraft 🖤#SOFSGE | #SGE pic.twitter.com/V29QxRZpNL