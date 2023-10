Организаторите на наградите „Оскар“ са поканили група телевизионни знаменитости, които да разчупят стереотипа на церемонията и да вдигнат телевизионния ѝ рейтинг по време на 96-ото издание през март. Известният телевизионен и музикален продуцент Радж Капур (съименник на легендарния индийски актьор) ще бъде изпълнителен продуцент и водещ на предаването, предаде БТА.

Музикалната продуцентка и рeжисьорка Кейти Мълън също ще бъде изпълнителен продуцент, а Хеймиш Хамилтън ще се завърне като режисьор за първи път от близо десетилетие насам, съобщиха от филмовата академия.

Raj Kapoor And Katy Mullan Named Executive Producers For 96th Oscar Show; Hamish Hamilton Set As Director (click photo below for story) https://t.co/nEYgf0nodX