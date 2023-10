"Барселона" представи специални екипи за предстоящото Ел Класико срещу "Реал" (Мадрид). Каталунците ще излязат в мача от 11-ия кръг на испанската Ла Лига с екипи с логото на легендарната група "Ролинг Стоунс".

Както стана известно по-рано, "Барселона" ще играе в Ел Класико с лога на музиканти и групи като част от сътрудничеството със стрийминг платформата Spotify, чието име носи и стадионът на "блаугранас".

Логото на "Ролинг Стоунс" ще бъде поставено върху фланелките, за да съвпадне с издаването на новия албум на групата Hackneys Diamonds, което е планирано за 20 октомври. Това е първият албум на бандата от 18 години насам.

❗️Official: Barcelona will have The Rolling Stones logo on the shirt in the upcoming Clásico. pic.twitter.com/8jpqXLzi6R